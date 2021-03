Procon Pará cobra informações de leitos e procedimentos relacionados à Covid-19 nos hospitais particulares

Unidade de saúde particular em Belém. Foto do dia 26 de outubro de 2020. — Foto: Reprodução

Pedido é feito após crescente número de novos casos e reinfecção pelo novo coronavírus no estado.

Hospitais particulares do Pará foram notificados pelo Procon nesta terça (2) para que divulguem informações sobre disponibilidade e ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), reservados para tratamento da Covid-19 e outras doenças. Segundo usuários da rede particular no estado, vários hospitais estão lotados.

Segundo a Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), a solicitação inclui também informações sobre demais atendimentos hospitalares. O G1 solicitou posicionamento do sindicato que representa os hospitais particulares, mas ainda não havia obtido resposta até a última atualização da reportagem.

Rede pública: PA tem aumento nas internações em três meses consecutivos

Os expedientes foram enviados após o crescente número de novos casos e reinfecção pelo novo coronavírus no Pará.

De acordo com o pedido, o Procon pede que sejam enviadas, até quarta-feira (3), em caráter de urgência, informações sobre:

quantitativo de vagas e leitos para tratamento da Covid-19 e suas variantes, outras patologias e pediatria,

índice de ocupação dos leitos de UTI e clínicos,

esclarecimentos de quais tipos de atendimentos estão sendo realizados, se particular, convênios, SUS, planos de saúde,

as especialidades de atendimento,

a tabela de preços de serviços, no caso de atendimento particular,

os procedimentos adotados no atendimento e na triagem,

e horários de atendimento e visitas de acompanhantes às unidades.

O Procon informou que, baseado em normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), também pede informações sobre procedimentos e exames que estão sendo autorizados e realizados para detecção do vírus Sars-Cov-2, além dos critérios e prazos para autorização, locais de realização dos referidos procedimentos e exames em todo o estado.

Segundo o diretor do órgão, Luiz Cavalcante, “as solicitações de informações enviadas às unidades hospitalares vão auxiliar no fomento de políticas públicas de combate à pandemia e na busca da garantia de direitos dos consumidores paraenses, com a urgência que o caso requer”.

