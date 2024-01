‘Jogo do Tigrinho’ manda mais um para a prisão no Pará

Influenciadores enganam seguidores com promessa de fortuna fácil em ‘jogo do tigre’ — Foto: Reprodução/TV Globo

A Polícia Civil do Pará, por intervenção da Diretoria de Polícia Metropolitana e da 6ª Seccional Urbana do Comércio, em face da operação “Truque de Mestre”, deu cumprimento a um mandado de prisão por crime de estelionato, na terça-feira (09), em Belém.

O preso é o influenciador Lucas Tavares Lobo, que estava foragido desde o dia 18 de dezembro do ano passado. Ele se apresentou na Seccional do Comércio.

O indiciado recebeu quantia em dinheiro para a divulgação de uma plataforma de jogos online, chamada “Fortune Tiger”, mais conhecida como “Jogo do Tigrinho”.

Frequentemente, diversas pessoas foram enganadas, uma vez que o aplicativo funciona com sistema RTP, em inglês Real-Time Payment, ou seja, pagamento em tempo real. O programa acumulava lucros significativos em detrimento das vítimas.

Através de serviço investigativo, foi comprovado que os apostadores sempre perdiam o dinheiro investido. Os valores retornavam para os influenciadores responsáveis pela divulgação e para os proprietários do jogo.

“As investigações conduzidas pela Polícia Civil resultaram na prisão de um homem envolvido em atividades de estelionato. Sua detenção é um passo importante na preservação da integridade financeira da comunidade, destacando o comprometimento das autoridades em combater crimes econômicos e proteger os cidadãos contra práticas fraudulentas”, ressalta Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

Uma das vítimas realizou alto investimento, atingindo lucros vultuosos, entretanto, no momento do saque a quantia foi bloqueada e o valor investido também foi perdido. O homem capturado foi conduzido à unidade policial para as providências cabíveis ao Poder Judiciário.

“A equipe permanece empenhada em prender os quatro foragidos restantes, tendo em vista a existência de doze investigados. Os quatro já estão com mandado de prisão temporária em aberto. Nós conseguimos perceber o esquema criminoso que envolve delitos de estelionato, lavagem de dinheiro e uma possível associação criminosa durante as investigações. Aqui na capital paraense mais de mil pessoas foram enganadas com esses golpes de apostas online em jogos de azar”, informa Arthur Nobre, delegado titular da Seccional Urbana do Comércio.

O ESQUEMA

De acordo com a Polícia Civil, somente uma das investigadas, identificada como Noelle Maria de Araújo Lopes, em dois meses teria movimentado o valor de R$ 23.000.000,00; já Gleison Pereira Soares, em três meses, teria movimentado o valor de R$ 1.600.000,00, tudo, segundo as investigações da Polícia Civil, oriundo dos esquemas de jogos de azar nos chamados cassinos on-line.

Após obter tal vantagem, os investigados e presos na operação “Truque de Mestre” compravam casas, carros, terrenos, com o objetivo de “lavar” o dinheiro ilícito, transformando-o em lícito.

Ao todo, cerca de doze investigados, identificados como Gleison Pereira Soares, Suzana Karla Melo de Araújo, Lucas Tavares Lobo, Géssica Meireles Alves, Rayssa Natacha Motta Berbary, Hellen Mayara Oliveira Borges, Lorrany do Socorro Almeida de Souza, Ingrid Naiane Silva da Silva, Jamily de Pinho Ipiranga, Ianne Raquel Andrade dos Santos e Emilly Almeida da Penha, todos influenciadores, receberiam grande quantia em dinheiro para divulgar plataforma de jogos on-line, “Fortunite Tiger”.

A polícia garante que diariamente várias pessoas são enganadas, já que esse jogo funciona com o sistema RTP (Return-To-Player), ou retorno ao jogador, quando na verdade a casa de aposta era quem sempre ganhava. Foi comprovado nas investigações que os apostadores sempre perdiam o dinheiro investido, retornando o lucro para a casa.

Uma das vítimas que registrou queixa na Polícia, investiu R$ 15 mil e chegou a lucrar o valor de R$ 400.000,00. Na hora de sacar, o valor fora bloqueado, e até o dinheiro investido foi perdido. Ao reclamar para um dos investigados, o mesmo não deu retorno sobre a queixa.

PRISÕES



No primeiro momento da ação, foram presos os investigados Gleison Pereira Soares, conhecido como “Mago das Unhas”; Suzana Karla Melo de Araújo, presa em Bragança, mãe da Noelle Lopes; Géssica Meireles Alves; Rayssa Natacha Motta Berbary, presa pela manhã no aeroporto de Recife; antes de desembarcar para lançar sua plataforma naquela cidade; Jamily de Pinho Ipiranga; Ianne Raquel Andrade dos Santos; e Emilly Almeida da Penha.

A investigada Noelle Maria de Araújo Lopes esteve na condição de foragida, mas se apresentou dias depois. Todos os alvos que foram presos acabaram soltos por decisão judicial.

Foram apreendidos vários veículos de luxo, entre eles, uma Mercedes, C180, um veículo Jeep Compass, um veículo Renault KWID, e duas motocicletas, pertencentes aos investigados. Eles foram levados a Seccional do Comércio e após serem ouvidos encaminhados ao Sistema Penal do Estado.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/01/2024/06:53:54

