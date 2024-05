No Pará, BNDES aumenta aprovações de crédito, que chegam a R$ 275 milhões

Balanço do primeiro trimestre de 2024 revela que as ações do Banco no estado beneficiaram setores importantes, com destaque para a agropecuária

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aumentou as aprovações de crédito para empresas no Pará nos primeiros três meses de 2024, beneficiando 231 negócios. No período, a instituição aprovou R$ 275 milhões, valor 39% superior ao primeiro trimestre de 2023, quando a instituição tinha aprovado R$ 197,7 milhões.

As aprovações alcançaram setores importantes para a economia local, como R$ 170,7 para agropecuária, R$ 67,2 milhões para comércio e serviços, R$ 23,4 milhões para indústria e R$ 13,7 milhões para infraestrutura. Para micro, pequenas e médias empresas, as aprovações somaram R$ 226,4 milhões, valor 161% maior que em 2023.

“Retomamos a missão do BNDES de promover o desenvolvimento do país, em todas as regiões, contribuindo para o fortalecimento dos negócios e a geração de emprego e renda, prioridades do governo do presidente Lula”, explica o presidente do banco, Aloizio Mercadante. “O excelente resultado do Banco no primeiro trimestre comprova que a economia brasileira está crescendo e que a ampliação do acesso ao crédito traz benefícios para todos”, completa.

Na região Norte, as aprovações cresceram 75% em relação ao primeiro trimestre de 2023, totalizando R$ 916,7 milhões. Foram R$ 173,2 milhões para infraestrutura, R$ 307,2 milhões para o setor de comércio e serviços, R$ 373,4 milhões para a agropecuária e R$ 62,9 milhões para a indústria. Aprovações para micro, pequenas e médias empresas somaram R$ 678 milhões, um aumento de 166% em relação a 2023. No primeiro trimestre do ano, o BNDES apoiou 1.460 negócios na região, 70,6% a mais que no mesmo período de 2023.

Brasil – No primeiro trimestre deste ano, em todo o país, as aprovações de crédito somaram R$ 24,7 bilhões, um aumento de 91% em relação a 2023, o melhor resultado dos últimos dez anos, beneficiando 42.737 negócios, número superior aos 26.427 negócios apoiados no mesmo período do ano passado. As aprovações cresceram em todos os setores fundamentais para a economia brasileira, como agropecuária (50%), com valor de R$ 6,8 bilhões, comércio e serviços (65%), totalizando R$ 4,4 bilhões, indústria (189%), com R$ 6,8 bilhões, e infraestrutura (97%), com R$ 6,6 bilhões. Nos três primeiros meses do ano, aprovações para micro, pequenas e médias empresas somaram R$ 13,2 bilhões, aumento de 52,2% em relação a 2023.

Mais clientes e mais aprovações em 2023 – Em todo o ano de 2023, o BNDES já havia ampliado o apoio aos negócios no estado, totalizando 964 clientes, 67 a mais que em 2022. No ano passado, o Banco também aumentou as aprovações de operações de crédito, que totalizaram R$ 7,6 bilhões, crescimento de 443%.

Na região Norte, as aprovações em 2023 cresceram 153% no acumulado do ano, totalizando R$ 12 bilhões. Sendo R$ 5,6 bilhões para infraestrutura, R$ 3,8 bilhões para o setor de comércio e serviços, R$ 2,4 bilhões para a agropecuária, e R$ 300 milhões para a indústria. Empresas de grande porte representaram 70,7% das aprovações (contra 40,7% em 2022) e 48,5% dos desembolsos. Os desembolsos para as micro, pequenas e médias empresas somaram R$ 2 bilhões, 51,48% do total de desembolsos para a região, que somou R$ 4 bilhões. Em 2023, o BNDES também apoiou 600 negócios a mais que no ano anterior, totalizando 3.822 clientes.

Fonte: Ascom BNDS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/05/2024/07:08:43

