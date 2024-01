Marido anda 450 km em 7 dias para ‘desestressar’ após brigar com a mulher

O que você já fez para tentar “desestressar” após alguma briga? Por que um homem italiano estava com tanta raiva depois de brigar com a mulher que decidiu sair de casa e andar. No fim, ele caminhou por mais de 450 quilômetros em sete dias e foi parado na última semana pela polícia por quebrar o toque de recolher imposto no país em razão da covid-19. Ele teve que pagar uma diária em um hotel e, devido a violação do toque de recolher imposto pelo governo, ainda terá que quitar uma multa de 400 euros (R$ 2460).

O homem de 48 anos, que não foi identificado, caminhou da comuna italiana de Como até Fano, andando cerca de 64 quilômetros por dia, segundo o site MetroUK.

Porém, o marido foi detido pela polícia na última semana por volta das 2h da manhã (horário local) porque estava na rua. Já que o governo do país determinou um toque de recolher que exige que, entre o período das 22h e 5h da manhã, é obrigatório que as pessoas fiquem em casa para tentar evitar a disseminação da covid-19.

O homem foi encontrado com frio e aparência cansada. Quando os oficiais procuraram os registros do italiano foi constatado que a mulher dele havia aberto um boletim de ocorrência para relatar o desaparecimento dele.

“Não usei nenhum meio [de transporte para chegar aqui]. Nestes dias comi e bebi porque as pessoas que conheci no caminho me ofereceram água e comida. Estou bem. Só estou um pouco cansado”, teria dito o homem, segundo o jornal italiano il Resto del Carlino.

O homem então se instalou em um quarto de hotel de Fano para passar o restante do dia até que sua mulher fosse buscá-lo na manhã do dia seguinte. Junto com a conta da diária do hotel também veio a multa de 400 euros (R$ 2460) devido a violação do toque de recolher imposto pelo governo.

Fonte UOL

