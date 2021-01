Jornal espanhol elogia Daniel Alves no São Paulo: “10 de luxo”

(Daniel Alves – Foto Crédito – SPFC) – Brasileiro multicampeão no futebol europeu é o principal jogador do tricolor paulista

Com altos e baixos na temporada, o São Paulo tenta voltar a conquistar um título. O último troféu a adentrar a sala de troféus do estádio do Morumbi foi a Copa Sul Americana de 2012. De lá para cá, o clube tricampeão da Libertadores e do Mundo vive uma seca de títulos que incomoda torcedores, atletas e dirigentes.

Para tentar reverter esse quadro, a diretoria atual do São Paulo foi ao futebol europeu buscar um atleta com perfil vencedor. Alguém que pudesse inferir nos jogadores mais jovens, promovidos das categorias de base, com lições, dicas e, claro, experiência, em busca de colocar o clube na rota dos títulos novamente.

Em agosto de 2019, o São Paulo anunciou a contratação do lateral-direito Daniel Alves. Aos 37 anos, o jogador atuou em Sevilla, Barcelona, Juventus e Paris Saint Germain. Conquistou títulos em todos clubes, especialmente no Barça, onde faturou a Liga dos Campeões da Europa e foi peça fundamental no inesquecível time comandado por Pep Guardiola.

Na seleção brasileira, disputou três Copas do Mundo. Apesar de nunca ter conquistado o mundial, é tido como um dos melhores laterais que já vestiu a amerelinha, com campanhas vitoriosas na Copa América de 2007 e na Copa das Confederações em 2009, 2013 e 20018.

Assim que Daniel Alves desembarcou no Morumbi, especialistas afirmaram que o tricolor poderia voltar a conquistar títulos. Todo e qualquer jornal de esportes apontava o atleta como uma contratação fundamental em um clube que deseja se reestruturar.

Após um início irregular, Daniel Alves parece ter se encontrado com a camisa do São Paulo no segundo semestre de 2020. Jogando mais centralizado, o atleta tem comandado o meio-campo do time de Fernando Diniz, distribuindo passes, fazendo gols e dando instruções aos outros jogadores.

O atleta, que leva a faixa de capitão no braço esquerdo, tem sido bastante elogiado pela imprensa europeia. O Sport, um dos maiores jornais da Espanha, afirma que o São Paulo tem um “10 de luxo”, em alusão ao número da camisa utilizado por Daniel Alves.

“Dani está abastacendo os atacantes do seu time com passes milimétricos e dar seu selo criativo ao jogo”, escreveu o jornal. “Imparável, ele já disputou 51 partidas, com seis gols e uma maratona de nove jogos em outubro – quase um a cada três dias”.

