Enem: a partir de amanhã (5) estudantes poderão acessar Cartão de Confirmação

As provas serão realizadas neste mês nos formatos impresso e digital

A partir de amanhã (05), os estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 poderão acessar o Cartão de Confirmação disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As provas, que estavam previstas para serem aplicadas em 2020, foram adiadas em decorrência da pandemia.

O exame, que será realizado nos dias nos dias 17 e 24 deste mês (versão impressa) e em 31 de janeiro e 7 de fevereiro (versão digital), contou com 5.783.357 inscrições confirmadas. No documento contém número de inscrição, data, hora e local do exame, e poderá ser conferido na Página do Participante.

O Cartão de Confirmação registra, também, se o participante deve contar com atendimento especializado e se deve ser tratado pelo nome social, caso essas solicitações tenham sido feitas e aprovadas. Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda que o participante leve o documento nos dias de aplicação das provas.

Neste ano, por causa da pandemia, será obrigatório o uso de máscara durante toda a aplicação do exame. A recomendação é que os candidatos levem outra máscara para trocá-la durante o exame, seguindo as orientações do Ministério da Saúde.

Além disso, os participantes que forem diagnosticados com Covid-19 ou com outra doença infectocontagiosa, como sarampo, rubéola, varíola e influenza humana A e B, terão outra chance de fazer o exame, na reaplicação da prova. O atestado médico poderá ser enviado ao Inep pela página do participante até um dia antes da aplicação. Caso a doença seja confirmada no dia do exame, o participante deverá entrar em contato pelo telefone 0800616161.

Cronograma Enem 2020

Provas impressas: 17 e 24 de janeiro

Prova digital: 31 de janeiro e 7 de fevereiro

Reaplicação da prova: 23 e 24 de fevereiro

Resultados: a partir de 29 de março

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

