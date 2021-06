Jornalista atira na ex-namorada e tenta se matar em seguida em MT, diz polícia

Muvuca e a farmacêutica Nadia Mendes Vilela estão internados em estado grave.— Foto: Reprodução/TVCA

O jornalista e empresário José Marcondes, o Muvuca, de 46 anos, atirou contra a ex-namorada dele, a farmacêutica Nadia Mendes Vilela, de 33 anos, nesta segunda-feira (28), em Tangará da Serra (MT), e depois tentou se matar, de acordo com a polícia. Os dois foram internados em estado grave.

Nadia foi atingida com três disparos, quando estava na farmácia de propriedade dela, e está internada no Hospital Santa Ângela, no município. Ela passou por duas cirurgias, uma na boca e outra no tórax.

A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Tangará da Serra informou que o crime foi cometido por não aceitar o rompimento do relacionamento.

Nesta segunda-feira, ele foi até a farmácia e os dois discutiram em um depósito nos fundos do estabelecimento. Em seguida, ele atirou na ex-namorada. A mulher ainda tentou correr para se defender, mas foi atingida.

Logo depois, Muvuca fez um disparo contra a própria cabeça.

Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tangará. A situação dele é considerada gravíssima.

Segundo a família do jornalista, o relacionamento dele com a farmacêutica durou de dois a três anos, entre várias idas e vindas.

Muvuca foi candidato a governador do estado, em 2014, pelo PHS. Ele teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral e teve 1.713 votos.

28/06/2021

