Casa de Bolos “Cleide Bolos” inaugura em Novo Progresso

(Fotos:Jorge Tadeu) – No último dia 17 de junho inaugurou em Novo Progresso a Casa de Bolos Cleide Bolos que traz para você o que há de melhor em bolos decorados com o tema a escolha do cliente para todas as ocasiões e todas as comemorações.

Cleide Bolos atende com uma grande variedade em Bolos Caseiros para o seu café da manhã ou café da tarde temos ainda Keep keip, rocambole, bolo de pote e outros , venha nos fazer uma visita na Rua Valdir Sanches bairro Jardim América anexo alteamento Pantanal ou faça sua encomenda no WhatsApp ( 93 ) 98104-6950

A casa de Bolos “Cleide Bolos, tem uma produção sempre caseira e fresquinha, o cardápio da “Cleide Bolos” atende a clientela com diversos sabores de bolo a sua escolha, bolos feitos com ingredientes de qualidade por quem tem experiência e qualidade comprovada em Novo Progresso, passa lá e confere!

Endereço:Rua Valdir Sanches

Bairro: Jardim América

Cidade:Novo Progresso

Fone WhatsApp (93) 98104 6950

Vejam Galeria de Fotos (clique na imagem para ampliar)

