Confira dicas para se preparar para a prova do Enem 2021

Na próxima quarta-feira (30) começam as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que seguem até o dia 14 de julho. As provas estão previstas para serem aplicadas em novembro, conforme já anunciou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela avaliação.

Muitos estudantes, além de se preocupar com a preparação para os dias do exame, estão atentos aos cuidados com o coronavírus. O estudante Samuel Balasso, 21 anos, é um dos muitos que seguem apreensivos com a pandemia. “O vírus ainda não foi embora, nem todos estão vacinados e é bem complicado porque todo mundo acaba sendo exposto. Na edição passada, eu compareci e foram poucas pessoas na minha sala, tinham apenas duas ou três comigo”, revela.

O jovem, que tem como foco cursar Psicologia em uma universidade pública, precisa conciliar as demandas do dia a dia – como os estudos – com a pandemia. Mesmo com toda pressão, o estudante segue se dedicando aos estudos o máximo que pode para conseguir alcançar seu objetivo. “É a oportunidade que tenho, como estudante negro, de escola pública e de baixa renda, para alcançar meu objetivo de vida. Quero conhecimento, quero me especializar, quero atuar na área que eu gosto”, explica.

André Corleta, professor de matemática e diretor de produtos do Me Salva!, plataforma virtual de ensino focada na aprendizagem de diferentes processos seletivos e vestibulares, reconhece que além dos conteúdos que são cobrados na prova, a motivação e o foco nos estudantes também é que se deve ter atenção.

Para André, uma das formas de ter mais motivação na preparação para o Enem – e diferentes provas – é quebrar a lógica de que a hora de estudar tem que ser uma rotina quadrada, com as mesmas metodologias sempre.

“Existe um mito entre os estudantes de que a rotina de estudos precisa ser sempre igual. Toda semana vai ser a mesma coisa, mesma disciplina depois da outra. Mas, no ambiente on-line a gente não tem mais isso. O estudante pode criar o seu próprio horário, pode montar o seu próprio cronograma. Não seguindo uma rotina chata, sempre igual, mas com essa liberdade de adaptá-la sua a sua realidade. Isso já ajuda bastante na manutenção dos focos”, explica o professor.

Na plataforma, além de todo o conteúdo dos cursos, há mentores que conversam diretamente com os estudantes. Nesses papos são alinhados expectativas e resultados, assim como são indicados caminhos para que os estudantes possam se sentir melhores no andamento dos estudos.

“O contato humano a gente entende que ele é fundamental pro aprendizado, né? Para o desenvolvimento do aluno, dentro do Me Salva, a gente tem os produtos mais especializados, que inclui mentorias. Então o estudante, além de ter todo o conteúdo do cursinho online, ele tem um mentor de estudos, a gente vai conversar com ele, individualmente toda semana”, complementa André.

Parceiro do Me Salva! no oferecimento de bolsas de estudo com desconto para cursos pré-vestibulares, o Educa Mais Brasil também disponibiliza em seu site diferentes materiais gratuitos para se preparar para o Enem.

Um deles é o Guia Enem, uma ferramenta com todos os principais assuntos cobrados na avaliação de forma resumida. O Guia pode ser usado como material de apoio por estudantes do ensino fundamental e médio – como também o público geral – para pesquisas, revisão de conteúdos e resumos. Outro material do Educa é o Me Explica, uma série de vídeos especialmente produzidos para o YouTube.

Para Amanda Galindo, gerente de Marketing do Educa Mais Brasil, o grande volume de acessos aos materiais mostra o valor do material elaborado para quem busca maneiras de complementar os estudos gratuitamente para o Enem, podendo se sentir mais preparados para a prova.

“Ficamos altamente satisfeitos com os resultados do Guia Enem. É muito gratificante saber que estamos contribuindo para um desempenho educacional na sociedade. Afinal, temos certeza de que o ensino abre portas! Seja por meio das nossas bolsas de estudo ou pelo uso da plataforma, nossa intenção é sempre agregar e democratizar o conhecimento para transformar vidas através da educação”, complementa Amanda.

