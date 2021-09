Jornalista é assassinado no distrito de Monte Alegre, no Pará

Conhecido como “Chocolate”, o jornalista era uma pessoa querida na comunidade (Foto:Reprodução / Redes Sociais)

Entidades cobram que a Polícia Civil faça investigação rigorosa sobre o crime. Corporação já está investigando o caso.

O jornalista Eranildo Ribeiro da Cruz foi assassinado, no distrito de Monte Dourado, no município de Almeirim, no Pará. E a diretoria executiva do Sindicato dos Jornalistas no Estado do Pará (Sinjor/PA), Diretoria Regional do Tapajós (DRTap) do Sinjor-Pa e a Comissão de Liberdade de Imprensa da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA) expressaram, conjuntamente, “profundo pesar pelo brutal assassinato do jornalista Eranildo Ribeiro da Cruz. As entidades se solidarizam com os familiares, amigos e colegas de Eranildo.

Segundo o portal O Impacto, o jornalista, de 54 anos, foi encontrado morto na segunda-feira (6), dentro de uma residência na área urbana de Monte Dourado. Ainda conforme a nota de pesar, o jornalista, popularmente conhecido como “Chocolate”, esteve à frente do jornal impresso “Tribuna Regional” com relevantes coberturas em assuntos de política e movimentos sociais na região e no município Laranjal do Jari no estado do Amapá (AP). Eranildo era um militante social sempre solidário e amigo de todos e todas.

As entidades também informam que acompanham o caso em contato com os familiares e cobram uma investigação rigorosa do crime pela Polícia Civil. O Sinjor-PA e a Comissão de Liberdade de Imprensa da OAB-PA reforçam sua solidariedade aos amigos e familiares de Eranildo da Cruz e repúdio a esta violência.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.

Por:Dilson Pimentel

