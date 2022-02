Mulher morre após carro ser jogado contra moto em perseguição motivada por assalto

Acidente grave abalou estrutura do poste: motorista do carro e motociclista estão internados em estado grave (Foto:Sidney Oliveira / O Liberal)

Ela e um homem fugiam em motocicleta quando irmão de vítima do crime os atropelou

Uma mulher que estava em uma moto morreu esmagada contra um poste, após uma perseguição registrada na tarde desta segunda-feira (14), na avenida Perimetral, no bairro do Curió-Utinga, em Belém. Segundo informações da Polícia Militar, que está no local, a mulher estaria fugindo de um assalto, juntamente com um comparsa dela, na garupa da motocicleta.

O crime teria sido em uma venda de frango localizada nas proximidades. De carro, o irmão da vítima do assalto iniciou uma perseguição ao casal, que foi prensado pelo carro do homem contra um poste. (As informações são do Ana Laura Carvalho).

A vítima identificada como Erisvaldo de Oliveira, foi alvejado por arma de fogo sem possibilidade de defesa

PM mata homem à queima roupa em bar em Altamira; vídeo

Segundo informações da polícia, o motorista do veículo e o da moto estão mal e foram levados pelo Samu para um hospital de Belém – mas o nome do hospital não foi confirmado. A redação integrada de O Liberal apura mais informações. Acompanhe.

Jornal Folha do Progresso em 14/02/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...