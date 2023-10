José Torquato é empossado desembargador do TJPA

Na manhã desta quarta-feira, 25, o magistrado José Torquato Araújo de Alencar, foi empossado desembargador do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). (Foto:Reprodução/Divulgação)

Ele ascendeu ao desembargo durante a 40ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, no último dia 18. José Torquato ocupará a vaga da desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, que se aposentou em setembro.

O magistrado já atua no 2º grau de jurisdição desde junho de 2021, quando convocado para atuar perante o Tribunal Pleno, a Seção de Direito Privado e a 1ª Turma de Direito Privado.

À solenidade de posse, realizada no plenário Oswaldo Pojucan Tavares, do edifício-sede e conduzida pela presidente do TJPA, desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, estiveram presentes, além de desembargadoras e desembargadores, autoridades dos três poderes, representantes de associações de classe, integrantes da comunidade interna do Judiciário, familiares, além de convidadas e convidados do empossado.

Após o juramento regimental e assinatura do termo de posse, a presidente do TJPA concedeu a Medalha do Mérito Judiciário, referente ao Grau Grã-Cruz, ao empossado. O desembargador Pinheiro Centeno fez a saudação de boas-vindas ao novo integrante da Corte.

“Hoje é um dia especial para estar nesta Tribuna. O desembargador José Torquato ascende a esta Corte após mais de 30 anos de serviços prestados ao Judiciário paraense. Filho de Júlio Alencar – magistrado que dispensa apresentação – e de Terezinha Alencar, José Torquato trouxe no sangue a vocação para o direito. Atuou como advogado por alguns anos, mas logo atendeu ao chamado de sua vocação e tornou-se juiz. Função que exerceu com honras e destaque em diversas Comarcas do nosso Estado, em especial as Comarcas de Pacajá, São Sebastião da Boa Vista, Cachoeira do Arari, Altamira, Marabá, Abaetetuba, Bragança e Belém”, considerou o desembargador Pinheiro Centeno.

Emocionado, José Torquato Araújo de Alencar agradeceu a oportunidade. “Daria tudo para que o meu pai estivesse ao meu lado neste momento. Há mais de três décadas o Judiciário do Pará é minha casa. Literalmente a minha casa, visto que somente deixei de morar em residências do Tribunal quando fui promovido para Belém. Sou efetivamente um juiz de província. E essa condição me proporcionou os melhores momentos de minha vida. Que Nossa Senhora de Nazaré, São Benedito e São Jorge intercedam por mim. Agora posso dizer oficialmente aos desembargadores e às desembargadoras do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: muito obrigado”, ressaltou.

Fonte:TJPA e DOL/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/10/2023/07:28:46

