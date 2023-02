Jovem de 18 anos vai para festa e desaparece em Novo Progresso

Arildo Rocha Sirqueira desapareceu após ter supostamente ido para festa na APRONOP ,em Novo Progresso. –( Foto: Divulgação)

Mãe pede ajuda para encontrar o filho, quem souber informações sobre o paradeiro de Arildo Rocha Sirqueira de 18 anos, entrar em contato com o telefone (93) 98117 5445, falar com a mãe Arilda.

Um jovem, de 18 anos, desapareceu em ovo Progresso, no Sudoeste do estado do Pará, no domingo, dia 12 de fevereiro de 2023. De acordo com mãe Arilda Siva Rocha, o filho Carlos Henrique Rocha Sirqueira, saiu para uma festa na APRONOP, no sábado dia 11 de fevereiro, por volta das 02 h do dia 12, voltou para casa pegar o carregador do celular e nunca mais foi visto.

Foi então que no domingo (12) pela manhã a família tentou ligar para o adolescente, mandar mensagens e entrar em contato de qualquer forma. No entanto, o telefone nunca foi atendido.

Assustado com a situação, a mãe foi até a delegacia para registrar Boletim de Ocorrência.

Na semana passada uma adolescente de 12 anos, desapareceu da sua residência, encontrada neste domingo (12)- Leia mais:Mãe pede ajuda para encontrar adolescente que sumiu em Novo Progresso

Por:Jornal Folha do Progresso em 15/02/2023

