Jovem de 19 anos que saiu da França para MT e desapareceu ao fazer conexão em aeroporto é encontrado após 11 dias

A família procurava João Vitor há 11 dias. Ele saiu em um voo de Paris, com destino a Cuiabá, mas desapareceu no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) quando fazia uma conexão.

O jovem João Vitor dos Santos Moraes, de 19 anos, que estava desaparecido há 11 dias, após sair da França em um voo para Mato Grosso, foi encontrado nesta terça-feira (24), em Suzano, na Grande São Paulo. Ele estava perdido e foi encontrado perto de uma estação do município, segundo as informações iniciais. (As informações são do Caroline Mesquita e Kethlyn Moraes, g1 MT).

De acordo com a mãe de João Vitor, Divina Celma Santos da Luz, a família recebeu uma mensagem de um morador de Suzano (SP) depois da divulgação do desaparecimento nas redes sociais.

“Um moço que passou de bicicleta na rua perto de uma estação recolheu ele para casa e hoje ligou para nós de manhã. Ele ligou a câmera, já vimos nosso filho e estamos indo para a casa desse rapaz buscá-lo”, contou.

Pela manhã, Jari Aparecido da Silva Morais, pai do jovem, saiu de Guarulhos (SP), onde a família estava e fazia buscas pelo rapaz, para encontrar o filho em Suzano. A família não tinha detalhes do que aconteceu de fato e como o João Vítor foi parar em outra cidade. À tarde, a família voltou a se reencontrar. Veja no vídeo abaixo.

Da França para Cuiabá

O cuiabano desapareceu durante a viagem que fazia da França para Cuiabá (MT), onde iria visitar o pai.

O cabeleireiro contou que o filho saiu de Paris no dia 12 de maio e chegou às 5h05 do dia 13 em Guarulhos. Ele faria uma conexão com destino a Cuiabá, pegando outro voo às 16h, mas não embarcou.

Jari contou que João Vitor e outros dois filhos dele são cuiabanos e foram morar na França quando tinham 11 anos após sua separação da mulher. Após ela se estabilizar no país, as crianças se mudaram para Paris e moram no local atualmente.

O cabeleireiro disse que ele e a ex-mulher possuem uma boa relação e João Vitor pediu para visitar o pai e passar um tempo em Cuiabá.

Como o intervalo entre um voo e outro era grande, Jari pediu que uma amiga de infância, que mora em Campinas, fosse se encontrar com o jovem no aeroporto para ajudá-lo.

“Tenho uma amiga de infância que mora em Campinas e pedi para ela se encontrar com João Vitor para ajudar ele a entrar no avião só que quando ela chegou no aeroporto, ele já tinha desaparecido”, contou.

Jari contou que a amiga ligou para ele dizendo que não tinha encontrado o jovem. No mesmo dia do sumiço, Jari foi para Guarulhos tentar encontrá-lo.

Câmeras de segurança do aeroporto mostraram imagens do jovem pegando as malas e saindo do local.

“Eu penso que ele achou que estava em Cuiabá porque ele nunca fez uma viagem dessa sozinho. Quando eles foram para França, uma acompanhante de bordo ajudou e agora acho que ele se perdeu”, disse.

Após o sumiço, o pai de João Vitor registrou um boletim de ocorrência informando o desaparecimento do jovem.

