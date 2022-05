Mulher é presa no MT com prisão temporária decretado pelo juízo da Comarca de Novo Progresso.

Mulher investigada no Pará por mortes em tribunal do tráfico é presa em Guarantã do Norte – MT – (Foto:Reprodução)

Ela estava com mandado de prisão decretado pela Comarca de Novo Progresso.

Uma mulher de 21 anos, ligada a uma facção criminosa no Pará, foi presa nesta terça-feira (24.05) pela equipe da Delegacia da Polícia Civil de Guarantã do Norte ((715 km ao norte de Cuiabá). A investigada estava com mandado de prisão temporária decretado pelo juízo da Comarca de Novo Progresso.

Ela é investigada pela Polícia Civil paraense como uma das mandantes da morte de três pessoas executadas pelo ‘tribunal do tráfico’ no distrito de Castelo dos Sonhos. O delegado Lucas Lelis destacou o empenho da equipe de investigação da delegacia em efetuar diligências que possibilitaram a localização da foragida e assim, apoiar a investigação da Polícia Civil do estado vizinho. (Com informações da NativaNews)

25/05/2022

