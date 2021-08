Jovem de 21 anos é alvejado por três tiros na área rural de Novo Progresso

Um jovem de 21 anos foi alvejado por três tiros na tarde desta terça-feira 24 de agosto de 2021 na vicinal Jamanxim em Novo Progresso.

Conforme informações da polícia militar, a guarnição recebeu via rádio uma tentativa de homicídio na vicinal jamanxim próximo ao rancho Barroso. Os policiais deslocaram até o local e depararam com dois indivíduos que ao avistarem a viatura da ´PM adentraram no mato, foi solicitado apoio de outras guarnições e realizaram buscas no perímetro na tentativa de encontra-los, porém não lograram êxito.

No local foi encontrado um automóvel Vectra hatch, preto, placa NJE-0987 no local, veiculo é suspeito de ser usado na tentativa de homicídio. A viatura foi até o local da ocorrência onde já estava o SAMU e prestou logística para socorrer o nacional Makbson V.de M. de 21 anos com três perfuração de arma de fogo.

A vitima continua internada e precisa passar pro cirurgia para extrair duas balas alojadas, tem estado de saúde estável.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

