Lançado edital para construção de 10 salas na Câmara de Novo Progresso; obra está orçada em R$ 730 mil

A Câmara Municipal de Novo Progresso publicou, edital 001/2021, o aviso de concorrência para licitação, na modalidade “menor preço global”, para construção de 10 salas na sede da Câmara Municipal. A obra está orçada em R$ 730 mil e pode ser ajustada em até 50% no valor.

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) GABINETES COM BANHEIROS, VARANDAS E DEPOSITO EXTERNO SENDO DE 380,72 M² ÁREA A SER CONSTRUÍDA EM ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA A AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO”

A licitação deve acontecer no próximo dia 31 de agosto, quando as empresas interessadas em construir 10 gabinetes com banheiros e varandas nas dependências do prédio da Câmara de Novo Progresso apresentarão suas propostas. O edital de concorrência pública foi lançado com autorização do vereador Presidente Chico Souza (PSC).

O Valor da obra serão pagos com recursos próprios do repasse mensal – duodécimo- da Câmara Municipal já com dotação orçamentária.

Mensalmente o repasse do municipio para a o Legislativo (DUODÉCIMO) é de R$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), conforme portal da transparência.

A justificativa do projeto de investimento, para acomodar os 11 vereadores, que atualmente não dispõe de espaço (gabinete) para que os mesmos possam atender suas demandas e ao público.

A construção será feita no mesmo terreno onde está sede da Câmara, avenida Dr. Isaias Antunes Bairro Escremim em Novo Progresso. O prazo para conclusão da obra é de 180 dias e/ou 6 meses.

Para acessar o edital 01/2021 clique AQUI

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

