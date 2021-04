Jovem de 21 anos é assassinado e tem orelha levada em Marabá (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Militar foi acionada para preservar o local do crime, bem como uma equipe do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” foi mobilizada para remover o corpo. A Polícia Civil também se deslocou ao logradouro público.

(Foto:Reprodução) – O corpo do jovem Fábio Santana dos Santos, de 21 anos, foi encontrado por populares na manhã desta sexta-feira (23) ao chão com diversas perfurações de arma branca na Rua Bambu, Bairro Jardim União, Núcleo Cidade Nova, em Marabá.

You May Also Like