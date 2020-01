Bandidos esquecem arma dentro de casa assaltada em Ananindeua

Proprietária do imóvel encontrou uma espingarda calibre 32 carregada em sua casa. Pertences pessoais e duas televisões foram levadas pelos criminosos.

Bandidos roubam casa mas esquecem arma dentro da residência, em Ananindeua, no Pará — Foto: Polícia Militar do Pará

Bandidos invadiram uma casa para roubar e na hora de ir embora esqueceram a arma na residência roubada, nesta quarta-feira (29), em Ananindeua, região metropolitana de Belém. A proprietária do imóvel procurou à polícia para relatar o caso.

De acordo com a Polícia Militar, uma ocorrência de roubo foi registrada em uma casa na Rua Ramal da Azpa, no bairro Águas Brancas, em Ananindeua. Chegando ao local, a proprietária do imóvel informou que a residência havia sido invadida, com o arrombamento da porta, e teve pertences pessoais levados, inclusive duas televisões. Porém, a dona da casa informou que os bandidos esqueceram uma espingarda calibre 32, carregada, dentro do imóvel.

A arma foi apreendida, a dona da residência foi encaminhada para à delegacia no Conjunto Júlia Sefer prestar depoimento e registrar boletim de ocorrência.

Por G1 PA — Belém

29/01/2020 17h50

