Jovem de 21 anos é preso em flagrante após arrombar casa e furtar motocicleta, em Itaituba

Por:Redação Integrada (com informações do Giro Portal)

Uma guarnição da PM foi até o local e prendeu em flagrante o acusado. A moto furtada foi recuperada, já o celular foi dado pelo assaltante em uma dívida com drogas. Clemilton foi preso recentemente e estava com alvará de soltura expedido pela justiça. Ele foi encaminhado para a delegacia, para os procedimentos cabíveis.

A polícia informou que Clemilton invadiu a residência por volta das 20h de terça-feira (25). Ele arrombou o imóvel e levou uma motocicleta, modelo Honda Pop, preta, além de um celular, e deixou no local uma bicicleta vermelha. Em seguida, o homem levou a moto furtada para um local na estrada do Curral Redondo.

