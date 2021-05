Corinthians goleia em despedida na Copa Sul-Americana

Há um mês, o Corinthians não passou de um empate sem gols contra o River Plate-PAR, em Assunção. Nesta quarta-feira, com Fernando Lázaro à beira do campo e Sylvinho observando tudo de cima, o Timão atropelou o time paraguaio na Neo Química Arena por 4 a 0.

Com o resultado, o Corinthians se despede da Copa Sul-Americana com 10 pontos, na segunda colocação, à frente do próprio River apenas por causa do saldo de gols. O Peñarol, com 13 pontos, avança às oitavas de final. O Huancayo, com um ponto ganho, termina na lanterna do Grupo E.

Com a escalação de um ‘mistão’ que teve a titularidade de Adson como grande novidade, o alvinegro abriu três gols de vantagem logo no primeiro tempo.

Ramiro, em uma bomba de fora da área, Jô, após belo cruzamento de Bruno Méndez, e Mateus Vital, cara a cara depois de assistência de Adson, garantiram o placar tranquilo antes do intervalo.

Ainda teve bola no travessão de Araos e defesas importantes do goleiro Serdán. O River chegou a mandar duas na trave. A primeira em um chutaço de fora da área e a segunda em contra-ataque que antecedeu o gol de Vital. Mas, foram só essas duas escapadas ao ataque.

Na etapa final, mesmo com tantas trocas, os mandantes continuaram amassando. Ramiro fez mais depois de Serdán errar o quique da bola e deixar o gol vazio, e o Corinthians desperdiçou outras oportunidades claras, inclusive com Jô, em mais uma que parou na trave.

No fim, apesar do adeus melancólico na Copa Sul-Americana, o Corinthians venceu e convenceu antes de Sylvinho, de fato, assumir o time à beira do campo.

Agora, o Corinthians fará dois jogos seguidos na Neo Química Arena contra o Atlético-GO. Domingo, às 18h15, pelo Campeonato Brasileiro, e quarta-feira, às 21h30, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

