Jovem de 23 anos é assassinada no trabalho por não aceitar pedido de namoro

Fernando Inácio da Silva queria namorar com Mariana, como ela não aceitou, ele a matou a tiros, após tirou a própria vida (Foto:Reprodução / Redes Sociais)

Fernando Inácio da Silva descarregou a arma em Mariana Almeida da Silva, após tirou a própria vida

O assassinato de Mariana Almeida da Silva, de 23 anos, no local de trabalho dela, uma empresa provedora de internet, comoveu a pequena cidade goiana de Teresópolis, no Estado de Goiás, centro-oeste do País. O crime aconteceu por volta das 13h30, desta segunda-feira (21). De acordo com a polícia, a vítima foi alvejada por vários disparos feitos por Fernando Inácio da Silva, de 37 anos. (As informações são do site Metrópoles).

Ele entrou na empresa em que trabalhava a vítima, trocou algumas palavras com ela, que ainda levantou da cadeira, falou com ele, foi para a frente dele, recuou, pulou – já agitada com a arma apontada para ela – até que não teve mais tempo de nada, porque ele descarregou a arma em Mariana. Em seguida, Fernando pegou uma outra arma e atirou novamente contra a jovem, já morta, no chão. Depois tirou a própria vida.

As informações levantadas pela Polícia Civil apontam que Fernando Inácio da Silva queria namorar com a vítima. Ele já teria dado presentes para ela e insistia no namoro. Fernando passou a persegui-la, até o desfecho trágico desta segunda-feira.

A cidade de Teresópolis fica a cerca de 34 km de Goiânia, e tem aproximadamente 8 mil habitantes. O homicídio da jovem chocou os moradores, em geral. Fernando Inácio da Silva descarregou uma arma em Mariana Almeida da Silva. Pegou outra arma e atirou novamente contra ela, já morta, no chão. Depois tirou a própria vida.

