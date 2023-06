Estado atende vítimas de cheias em Itaituba e Novo Progresso (PA)

As cestas de ajuda humanitária foram entregues na cidade de Novo Progresso pela vice-governadora, Hana Ghassan – (Foto: Alex Ribeiro/Ag. Pará).

Em atenção às famílias impactadas pelas cheias na região sul paraense o governo do estado entregou 1.161 cestas com alimentos, nesta quinta-feira (15). Além disso 400 famílias receberam o benefício do programa “Recomeçar”, iniciativa que concede apoio financeiro para auxiliar na retomada da vida após eventos advesos. As entregas ocorreram nas cidades de Novo Progresso e Itaituba.

O chefe do executivo paraense frisou a importância do atendimento das famílias beneficiadas na ação desta quinta. “Olhamos por quem mais precisa. Dessa forma, estamos levando investimentos para as famílias atingidas pelas fortes chuvas na região”, explicou Helder Barbalho.

As cestas de ajuda humanitária foram entregues na cidade de Novo Progresso pela vice-governadora, Hana Ghassan. Elas foram destinadas para as famílias impactadas pelas fortes chuvas na região. Os alimentos foram entregues para moradores da área central e da zona rural do município.

Para Hana Ghassan, o atendimento na região é um reflexo do trabalho realizado pela gestão em todo o Estado. “O governo é por todo o Pará, em todos os 144 municípios existem ações para a população. A distância não nos afasta, com as políticas públicas estamos juntos”, disse a vice-governadora.

Além das cestas, também foram entregues na cidade 200 benefícios do Programa Recomeçar. Outras 517 pessoas devem ser beneficiadas nos próximos dias.

Fonte: | Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2023/08:34:12

Notícias gratuitas no celular1

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...