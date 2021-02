Jovem de 23 anos que ser mãe de 100 bebês e ter a maior família do mundo

(Foto:Reprodução) – Uma jovem russa de 23 anos, que já tem 11 filhos, a maioria ainda ainda bebê de colo, quer ter muitos mais pequenos.

Christina Ozturk pretende aumentar consideravelmente o número de membros da sua família: ela quer ter 100 filhos. Sim, 100! E detalhe: não quer esperar muito tempo para atingir a meta.

Casada com Galip Ozturk, empresário do ramo hoteleiro, Christina pretende contar com a ajuda de dezenas de barrigas solidárias para chegar a ter a maior família do mundo.

O casal vive em , ex-república soviética. Christina era ainda mãe solo quando visitou a cidade. Lá conheceu o empresário, e foi uma paixão fulminante que logo levou ao casamento. Galip, que tem filhos do primeiro casamento, não se opôs ao aumento considerável da família.

O casal, na verdade, paga o equivalente a R$ 52 mil para as mulheres que topem entrar no projeto. A última filha nasceu em janeiro e se chama Olivia. Outros bebês estão a caminho.

Fonte: O Liberal

