Polícia recupera motor de popa furtado em Jacareacanga (PA)

O equipamento. Foto: Reprodução.

Na última quarta-feira (10), a Polícia Militar recuperou um motor de popa Yamaha 40, de cor preta, avaliado em 20 mil reais. O caso aconteceu no município de Jacareacanga (PA).

A polícia conta que tomou conhecimento acerca do furto do equipamento pertencente a um indígena identificado como Josenildo Crixi Munduruku. De posse do que foi repassado, a guarnição fez diligências para aquele município e encontrou o material com Marcelo Paygo Munduruku.

Contudo, a vítima não quis proceder contra o acusado em razão de serem indígenas e parentes. Portanto, a situação foi resolvida entre as partes envolvidas.

