Jovem de 24 anos em surto psicótico é executado e esquartejado por engano pelo ‘tribunal do crime’, na Bahia

(Foto: Reprodução)- Família reconheceu como do jovem Thiago Tavares dos Santos, de 24 anos, desparecido após ter surto psicótico. No entanto, confirmação será feita após perícia técnica.

Um corpo de um jovem de 24 anos foi encontrado esquartejado na noite de quinta-feira (16), no bairro de Cassange, em Salvador. A vítima foi identificada como Thiago Tavares dos Santos, de 24 anos, que estava desaparecido desde quarta (15), quando teve um surto psicótico, em Cajazeiras, onde morava.

Segundo familiares, Thiago Tavares saiu de casa sem rumo e a família o procurava em Cassange, que fica na mesma região.

“Ele descobriu que tinha epilepsia aos 20 anos, até então não tinha apresentado nada. De lá para cá, ele começou a fazer tratamento, tomava remédio quando tinha crise”, disse a mãe do jovem, Renata Tavares.

A mãe de Thiago Tavares contou que quando o filho tinha surtos psicóticos, costumava correr pela casa. No entanto, neste dia, queria sair do imóvel. “Eu não deixei, mas depois ele aproveitou uma brecha e se mandou para rua”, explicou.

De acordo com a Polícia Militar, as partes do corpo foram encontradas dentro de um saco, às margens da Avenida Aliomar Baleeiro, conhecida como Estrada Velha do Aeroporto, após a localidade conhecida como Alto do Cajá.

“Não tinha motivo para fazer isso com meu filho, fizeram uma atrocidade com um menino inocente. Me chamavam que eu ia buscar ele em qualquer lugar que tivesse”, lamentou, emocionada, a mãe de Thiago Tavares.

Segundo os familiares de Thiago Tavares, o jovem teria entrado por engano em Cassange, onde foi sequestrado por traficantes. Em vídeo divulgado nas redes sociais, na quinta-feira (16), a vítima aparecia sentada no chão e com as mãos amarradas.

“Ele não tirou só a vida de Thiago, tirou a de uma mãe e das pessoas que gostam de Thiago”, disse a mãe do jovem, revoltada.

Um dos suspeitos pelo assassinato de Thiago foi executado na madrugada desta sexta-feira (17). Segundo as informações iniciais, o corpo encontrado na manhã desta sexta, seria de Carlos Eduado, conhecido como ‘Edu’, que teria envolvimento com o tráfico de drogas e foi executado por integrantes da própria facção como represália pelo homicídio do jovem de 24 anos, no dia anterior. Antes de ser morto, Edu ainda teria sido espancando.

Além dele, outros dois suspeitos são apontados com envolvimento direto pela morte de Thiago.

Fonte: Fonte: G1 Bahia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/05/2024/18:33:10

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...