Avó atropelada com netos morre um dia após acidente em MT; criança está em estado grave

Fabriciane Rodrigues, de 43 anos, morreu um dia após ser atropelada com os dois netos. — Foto: Arquivo pessoal

Bebê de 11 meses sofreu ferimentos leves e recebeu alta.

Fabriciane Rodrigues, de 43 anos, morreu nesta terça-feira (11), após ser atropelada com seus dois netos – uma criança de 3 anos e um bebê de 11 meses – ao tentar atravessar a avenida Brasil, em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá. O acidente aconteceu nessa segunda-feira (10).

Fabriciane e o neto de 3 anos sofreram danos cerebrais e foram para Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O quadro de saúde dela era considerado gravíssimo e exigia cuidados em leito com suporte neurocirúrgico, por se tratar de um caso de alta complexidade.

No entanto, o leito é oferecido apenas pelo estado e Fabriciane aguardava uma vaga pelo Sistema Único de Saúde (SUS) enquanto estava internada no hospital municipal, mas não resistiu.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) esclareceu que a solicitação de transferência de Fabriciane foi incluída no Sistema de Regulação às 22h dessa segunda e, desde então, as equipes uniram todos os esforços para encontrar um leito que atendesse às necessidades dela.

O neto segue internado em estado grave. Já o bebê sofreu ferimentos leves e recebeu alta.

Entenda o caso

Imagens da câmera de monitoramento registrou o momento em que Fabriciane anda na calçada com um neto no colo e o outro ao lado. Ela parece aguardar para atravessar a pista, fora da faixa, no entanto, a criança corre para a avenida, enquanto ela tenta impedir. Os três foram atingidos por um carro que passava no momento e não conseguiu frear a tempo (assista ao vídeo final da matéria).

Equipes de emergência foram acionadas e a avenida ficou interditada por um período. A Polícia Civil também esteve no local.

