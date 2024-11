Jovem desaparecida há 12 anos escapa de cativeiro na Colômbia

Foto: ilustrativa / Shutter Stock | O sequestrador foi preso na última sexta-feira e está detido preventivamente.

Uma jovem de 19 anos, desaparecida desde os sete anos de idade, conseguiu fugir de um cativeiro em Medellín, na Colômbia, após 12 anos sob o poder de um homem identificado como Carlos Humberto Grisales Higuita, um motorista de ônibus. O sequestrador foi preso na última sexta-feira e está detido preventivamente.

De acordo com a agência France-Presse (AFP), Grisales Higuita é acusado de sequestrar a vítima, mantê-la em cárcere privado, estuprá-la e gravar os abusos.

O Ministério Público colombiano informou que a jovem foi dada como desaparecida há doze anos e, desde então, foi mantida em diferentes casas nos municípios de Medellín e Bello. O sequestrador alterou o nome da vítima, impediu que ela frequentasse a escola e a isolou do mundo exterior.

A acusação afirma que o homem manipulou psicologicamente e abusou sexualmente da jovem, fazendo-a acreditar que os abusos eram normais. Ele responde por acusações graves, incluindo sequestro, abuso sexual de menor de 14 anos e produção de pornografia infantil.

Aos 16 anos, a vítima procurou o sequestrador para reclamar do tratamento que recebia, mas foi trancada em uma casa como punição. Foi durante uma tentativa de fuga, em fevereiro deste ano, que ela finalmente conseguiu se libertar.

O suspeito negou todas as acusações.

Fonte: agência France-Presse (AFP)

