Jovem é encontrado morto em Santarém; suspeito estava com camisa manchada de sangue

Jovem foi encontrado morto neste domingo (7) no bairro Área Verde — Foto: Rafaelly Nascimento

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima é da região do Lago Grande e foi identificada como Resivan Sousa.

Um jovem foi encontrado morto neste domingo (7) no bairro Área Verde em Santarém, no oeste do Pará. O suspeito foi localizado e preso com a camisa manchada de sangue que provavelmente foi utilizada no crime.

De acordo com informações da polícia militar, que atendeu a ocorrência, a vítima provavelmente foi morta na madrugada deste domingo. O jovem encontrado morto foi identificado como Resivan Sousa e é natural da região do Lago Grande.

O suspeito foi apresentado ao delegado plantonista, Thiago Mendes, na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil onde o caso foi registrado.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...