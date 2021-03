PRF apreende em Trairão, motocicleta roubada em Novo Progresso em 2018

Motocicleta com registro de furto em Novo Progresso foi recuperada em Trairão, no oeste do Pará — Foto: PRF/Divulgação

A apreensão ocorreu no quilômetro 627 da BR-163 no município de trairão distante 320 km de Novo Progresso.

A Polícia Rodoviária Federal de Santarém, apreendeu uma motocicleta Honda/NXR 150 Bros ES , cor vermelha, trafegava sem placa.

Ao consultar os elementos de identificação a PRF verificou que se trata do veículo HondaA/NXR 150 Bros ES, cor vermelha, placa DPY-9380 com registro de furto em Novo Progresso. O veículo foi furtado em março de 2018. Apreensão foi por volta das 10h00mn do dia 5 de março de 2021.

Ainda segundo a PRF o responsável e veículo foi encaminhado para Polícia Civil de Trairão, para procedimentos cabíveis.

