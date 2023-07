Jovem é esfaqueada no rosto pelo ex-companheiro

Ivanilton dos Santos é suspeito de ter esfaqueado a mulher com facão — Foto: Divulgação/Rede Sociais

Um familiar informou que a vítima corre risco de perder um lado da visão, por conta da gravidade dos ferimentos. O suspeito ainda não foi preso pela polícia.

Uma jovem de 25 anos foi ferida a golpes de facão desferidas pelo ex-companheiro dela. A suspeita é que a tentativa de feminicídio tenha sido motivada por ciúmes. O crime aconteceu na manhã deste domingo (9), por volta das 7h, na ocupação Bela Vista do Juá, em Santarém, oeste do Pará.

A polícia foi acionada por moradores que ouviram os gritos da vítima que implorava por socorro. O suspeito identificado como Ivanilton dos Santos, teria invadido a casa da ex-companheira e tentado matá-la.

A jovem foi colocada dentro de um carro particular e levada para o PSM. No meio do caminho, ela foi transferida para uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Dentro da ambulância, a equipe médica realizou os primeiros procedimentos à vítima, que estava consciente. De acordo com informações do Samu, a mulher sofreu múltiplos cortes profundos no rosto e nos braços. Por conta da gravidade dos ferimentos, a vítima corre risco de perder a visão, de acordo com um familiar da jovem.

De acordo com informações, Diule Gomes de Souza, 25 anos, estava separada de Ivanilton dos Santos há pelos menos 2 anos, depois de quase 8 anos casada com ele.

Há quatro meses, a jovem resolveu iniciar um novo relacionamento, e postava fotos com o atual namorado nas redes sociais, despertando ciúmes no ex-marido.

Informações de pessoas próximas da vítima afirmam que ela vinha sendo ameaçada de morte por Ivanilton, caso não terminasse o namoro.

Familiares de Diule relatam que ela foi orientada a registrar as ameaças na delegacia, mas por pena, ela resolveu ficar em silêncio. Mesmo separado, o casal matinha contato, e o suspeito frequentava a casa da ex-companheira, com a qual têm dois filhos.

Ainda de acordo com a família, a jovem decidiu dar um fim na relação com Ivanilton, porque não aguentava mais apanhar do ex-marido.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil. Ivanilton dos Santos responde a dois processos na justiça, e além de ter passagens pela polícia por tráfico de drogas.

