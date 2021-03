Jovem é morto a tiros em Parauapebas e suspeito morre em confronto com a polícia horas depois

Thalyan, a primeira vítima da noite desta segunda, em Parauapebas (Foto:Reprodução / Redes Sociais)

Outros dois suspeitos conseguiram fugir. O assassino foi identificado como “Vaqueirinho”, membro do PCC.

Thalyan Oliveira Silveira Santiago, de 23 anos, foi assassinado em Parauapebas, no sul do Pará. O crime ocorreu na noite desta segunda-feira (15). Horas depois, um dos suspeitos do homicídio morreu em confronto com a polícia.

O suspeito morto foi identificado apenas pelo apelido de “Vaqueirinho” e teria associação com o Primeiro Comando da Capital (PCC, facção criminosa originária de São Paulo). As motivações do crime seguem sob investigação.

Eram aproximadamente 21h30. Thalyan, assim como outras pessoas que estavam na rua Matusalém, no bairro Betânia, estavam nas portas das casas. Dois homens em uma moto se aproximaram e Thalyan começou a correr quando percebeu que estavam se aproximando dele. Ele recebeu o primeiro disparo, caiu no chão e os bandidos atiraram mais vezes. Fogem logo em seguida. Uma vizinhança inteira fica aterrorizada. O rapaz foi socorrido, mas não resistiu.

Câmeras flagraram momento em que Thalyan era atacadoCâmeras flagraram momento em que Thalyan era atacado (Reprodução / Redes Sociais)Cerca de duas horas depois, policiais militares e civis continuavam as diligências para localizar os suspeitos do crime.

Agentes da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) receberam informações de que os suspeitos estavam em uma casa na rua São Pedro, bairro Popular II. Os militares conseguiram flagrar três pessoas, que se esconderam dentro do imóvel. Dois fugiram, mas o suspeito “Vaqueirinho” resistiu atirando.

Após vários minutos de tiroteio, Vaqueirinho foi atingido. Foi socorrido para o Hospital Geral de Parauapebas e também morreu pouco depois. No imóvel onde ocorreu o confronto, policiais apreenderam a arma usada pelo criminoso — um revólver calibre 32, com seis munições, sendo cinco deflagradas —, uma porção de maconha e um celular que foi apreendido e será periciado, em busca de pistas para outros crimes e suspeitos.

Redação Integrada, com informações do Correio de Carajás

