Homem é preso após roubo e agressão em área de garimpo de Itaituba

Por:Redação Integrada com informações do Giro Portal

No dia em que tudo ocorreu, o senhor de 58 anos se dirigiu à região do garimpo Crepurizinho. Estava à procura de emprego. Depois, à noite, encostou em um bar. Um adolescente pediu carona ao motociclista, para levá-lo em casa, no barraco onde morava. Mesmo relutante, acabou aceitando fazer o favor e levou o jovem, que pediu para conduzir a moto. Talvez pelo consumo de bebida alcoólica, a vítima deixou.

Um homem foi preso por agredir e roubar a moto de um senhor de 58 anos em Itaituba, oeste do Pará. Um adolescente foi apreendido pelos atos infracionais equivalentes contra a mesma vítima. O caso ocorreu no sábado (13). A dupla foi localizada nesta segunda-feira (15) e reconhecida. O veículo foi recuperado e o senhor passa bem após o golpe de terçado na cabeça.

