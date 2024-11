Jovem é morto a tiros em via pública de Brasil Novo | PA

Foto: Reprodução | Na tarde desta última quinta-feira, 7, Bruno de Carvalho, de 18 anos, foi vítima de um assasinato na Rua Francisco de Paula Sales, no bairro Daniel de Freitas, em Brasil Novo, no sudoeste do Pará.

Testemunhas relataram que dois homens, usando capacetes e a bordo de uma motocicleta modelo Pop, abordaram Bruno e cometeram o assassinato. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, constataram que o jovem já havia falecido. Ele estava caído na via pública, vestindo o uniforme da empresa de pavimentação para a qual trabalhava no momento do crime.

Segundo informações da polícia, Bruno já havia sido detido em outra ocasião, suspeito de envolvimento em um assalto a um estabelecimento comercial na cidade.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida, e os suspeitos continuam foragidos.

