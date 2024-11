Motocicleta fica presa embaixo de caminhão após colisão no bairro da Floresta em Itaituba | PA

Foto: Reprodução | Na manhã desta quinta-feira, 7, um acidente sério deixou a cidade de Itaituba em alerta. Uma colisão entre uma motocicleta e um caminhão aconteceu na 10ª rua, resultando em ferimentos graves para o motociclista, Cidinei Cavalcante, de 49 anos.

Segundo relatos de testemunhas, Cidinei perdeu o controle da motocicleta e acabou se chocando contra o caminhão. O impacto foi tão forte que ele sofreu um corte profundo na perna esquerda, além de apresentar sinais de possível fratura. A situação era bastante preocupante, e a dor e o sofrimento de Cidinei eram visíveis.

Logo após o acidente, o Corpo de Bombeiros foi acionado e rapidamente chegou ao local para prestar os primeiros socorros. A equipe atuou com cuidado e profissionalismo, imobilizando a perna do motociclista e fazendo tudo o que era necessário para estabilizá-lo antes de encaminhá-lo ao Hospital Regional do Tapajós. A tensão era grande, tanto entre os familiares que estavam sendo informados sobre o ocorrido, quanto entre os moradores da área, que se mostraram solidários e preocupados com a situação.

O acidente, que ainda está sendo investigado pelas autoridades locais, causou transtornos no trânsito da região. A situação deixou claro o impacto que um acidente pode ter, não só fisicamente, mas emocionalmente, afetando tanto quem está diretamente envolvido quanto as pessoas ao redor.

Cidinei foi levado às pressas para o hospital, onde será monitorado e receberá todos os cuidados médicos necessários. Sua família e amigos, embora aflitos, aguardam ansiosamente por notícias sobre seu estado de saúde, com a esperança de que ele se recupere rapidamente.

