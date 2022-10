Jovem é morto com ao menos 14 facadas após brigar com amigo

(Foto:Reprodução) -Divergências e brigas acontecem em todos os tipos de relacionamentos. Uns com mais frequência e outros nem tanto.

Contudo, é necessário ter cautela e muita paciência para que uma discussão, seja entre casais ou simplesmente amigos, não resulte em uma verdadeira tragédia.

Um corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (10), no ramal do Simão, na comunidade Nova Mocajuba, zona rural do município de Bragança, nordeste do Pará.

A vítima foi identificada como Alex Monteiro, de 18 anos, morador do local. No corpo foram encontradas, ao menos, 14 perfurações feitas por arma branca, do tipo faca. De acordo com testemunhas, Alex teria se envolvido em uma briga com um amigo, que possivelmente poderia ser o autor do crime. A mãe da vítima, assim como familiares estavam desolados.

Equipes das polícias Civil e Militar estiveram no local e acionaram a Polícia Científica do Pará para a remoção do corpo. A investigação está por conta da Polícia Civil que, na manhã desta segunda-feira, ouviu o depoimento de várias testemunhas que também moram na comunidade Nova Mocajuba.

Com as informações coletadas, já é possível apontar um suspeito, identificado como Madison Corrêa.

O delegado da PC, Eduardo Oliveira, ressaltou a importância do apoio da população na investigação, através dos canais disponibilizados pela polícia. (Com informações do Dol).

