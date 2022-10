Debate Lula e Bolsonaro: confira quando será o debate presidencial, onde e que horas

Tanto PT quanto PL sinalizaram que seus candidatos devem participar do debate da Band (Foto:Reprodução).

Os dois candidatos a presidência devem se enfrentar em ao menos cinco debates antes da disputa do segundo turno

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) devem se enfrentar em ao menos cinco debates antes da disputa do segundo turno, em 30 de outubro. O primeiro está previsto para acontecer na TV Bandeirantes (Band) Confira as datas:

Quando será o primeiro debate entre Lula e Bolsonaro no segundo turno das eleições?

O primeiro debate do segundo turno das eleições 2022 entre o presidente Jair Bolsonaro (PL), que disputa a reeleição, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vai ocorrer no dia 16 de outubro, um domingo. Tanto PT quanto PL sinalizaram que seus candidatos devem participar do debate da Band, tradicionalmente o primeiro entre os candidatos à Presidência.

Qual o horário do primeiro debate entre Lula e Bolsonaro no segundo turno das eleições?

O primeiro debate do segundo turno das eleições 2022 vai ocorrer às 20 horas, nos estúdios da Band.

Os outros debates agendados durante o segundo turno das eleições serão realizados na RedeTV, no SBT, na Record e na Globo (tradicionalmente o último).

Confira as datas dos próximos debates:

17 de outubro (segunda-feira) – Rede TV

21 de outubro (sábado) – CNN Brasil, SBT, Estadão/Eldorado, Veja, Terra e NovaBrasilFM

23 de outubro (domingo) – Record TV

28 de outubro (sexta-feira) – TV Globo

Qual a data do segundo turno das Eleições 2022?

O segundo turno será disputado no dia 30 de outubro, último domingo do mês. Assim como no primeiro turno, o horário em que os colégios eleitorais estarão abertos para receber os eleitores será das 8h às 17h no horário de Brasília. Locais com fuso diferentes do da capital deverão adaptar seus horários para que o encerramento em todo o país seja simultâneo.

Quais cargos serão votados no segundo turno das Eleições 2022?

Em estados nos quais houver necessidade, haverá disputa para governador. Todos os estados e o Distrito Federal votarão para presidente da República. (Com informações de Luciana Carvalho).

Jornal Folha do Progresso em 10/10/2022/17:39:01

