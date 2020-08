Jovem é preso apos atear fogo em casa onde duas crianças estavam em Capanema

Residência era da tia do acusado(Foto:Reprodução)

Na madrugada desta segunda-feira (17), um incêndio criminoso em uma casa em Capanema, no nordeste paraense, quase tirou a vida de duas crianças. O fogo foi ateado por um jovem de 21 anos, mas ainda não foi especificado porque ele cometeu o crime. Apesar da casa ter ficado destruída, ninguém se feriu e o responsável pelo fogo, sobrinho da dona da casa, já foi detido.

De acordo com informações repassadas pelo 11º Batalhão de Policia Militar (BPM), o caso foi no começo da madrugada, por volta das 2h, na localidade da zona rural de Capanema chamada Vila Tamatateua. Gabriel Silva Sousa, de 21 anos foi apontado como o responsável por ter ateado fogo na casa de sua própria tia, onde estavam a mulher, seu primo e duas crianças, de sete e dez anos de idade. De acordo com a Polícia, todos saíram sem ferimentos da casa, mas a residência foi destruída, com a família perdendo móveis, roupas e documentos.

Foram os próprios parentes quem contaram que Gabriel era o responsável pelo fogo, e a policia foi ao local para detê-lo. Chegando à Vila de Tamatateua, os policiais foram informados que o suspeito havia fugido, e as buscas seguiram madrugada a dentro. Depois de certo tempo, os policiais foram informados que alguns moradores da vila tinham detido Gabriel e o mantinham preso.

O jovem estava bastante alterado quando a polícia chegou e, com um terçado em mãos, ameaçava quem se aproximasse e proferia xingamentos e ameaças. Detido, o homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Capanema onde foi autuado por tentativa de homicídio, já que pôs em risco grave seus parentes a ter provocado o incêndio.

Fone:ORM AMAZÔNIA-17.08.20 15h45

