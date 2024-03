Jovem goleiro paraense é contratado pelo Palmeiras

(Foto: Divulgação / Retrô)– Atleta foi contratado pelo Palmeiras após passagem pelo Retrô, clube de Pernambuco.

Jovens talentos do Pará estão nos campos de terra da capital e do interior do estado, em um caminho que pode levar aos grandes times do Brasil sem passar pelos grandes do Estado, como o Clube do Remo e o Paysandu. Essa é a história de uma jovem promessa do Pará, que foi levado ao futebol paulista, recentemente.

O Palmeiras acertou a contratação do jovem goleiro Deivid Andrade, de apenas 18 anos. O atleta estava nas categorias de base do Retrô, clube que está disputando as semifinais do Campeonato Pernambucano.

Mesmo atuando no futebol de Pernambuco, Deivid é nascido no Pará, na cidade de São Domingos do Capim, município que fica localizado a 157 quilômetros de Belém, no nordeste do Estado.

A contratação se deu por meio de empréstimo junto ao time pernambucano, com a possibilidade do Palmeiras fazer a compra em definitivo do jogador paraense, que irá disputar as competições na categoria sub-20, pelo Verdão.

A notícia da contratação do goleiro foi bastante comemorada pelo irmão de Deivid, Douglas Andrade, por meio das redes sociais. “Só sentirá o sabor da vitória quem suportar o processo. Que Deus abençoe nessa nova jornada, meu irmão”, escreveu.

Deivid não estará sozinho no Palmeiras: o atacante paraense Rony alcançou o sucesso pelo clube e deverá receber o conterrâneo, mesmo atuando no elenco profissional do Alviverde.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/03/2024/15:31:06

