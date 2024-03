Comitiva Chinesa conhece potencialidades da economia de Santarém

Prefeito Nélio Aguiar, secretários municipais e o secretário de governo José Maria Tapajós, durante encontro | (Foto: Agência Santarém)

Eles receberam informações cruciais sobre as práticas sustentáveis implementadas na região.

A Comitiva Chinesa da Sino Lac, em seu segundo dia de visita a Santarém, fortaleceu os laços bilaterais ao se reunir com representantes de diversos setores da economia local. Por meio de palestras realizadas no auditório do Centro de Inovação (CIAT) da Associação Comercial e Empresarial de Santarém (ACES), na Rua Siqueira Campos, Centro, a comitiva teve a oportunidade de conhecer de perto as potencialidades da região.

O prefeito Nélio Aguiar e secretários municipais estiveram presentes, juntamente com o secretário Regional de Governo, José Maria Tapajós, acompanhando atentamente o encontro que promoveu um intercâmbio valioso entre as partes. O prefeito Nélio Aguiar iniciou a rodada de palestras, apresentando de forma abrangente as potencialidades e os projetos em curso na gestão municipal.

Em suas palavras, o prefeito destacou: “Santarém é uma cidade de oportunidades e riquezas, e estamos entusiasmados em compartilhar nossos projetos e visão de desenvolvimento com nossos amigos chineses da Sino Lac.”

Na sequência, o secretário João Paiva abordou questões relacionadas ao Meio Ambiente e licenciamento, compartilhando informações cruciais sobre as práticas sustentáveis implementadas na região.

A Comitiva, composta pelo Professor Chen Lihua, Tan Jianrong, Chen Xiaozhuo, Xu Lina, Zhu Shiqiang, e Marcius Nei Santos, representante da Sino-LAC na Amazônia, demonstrou interesse e receptividade às apresentações, fortalecendo os laços comerciais e de cooperação entre as partes.

As palestras subsequentes foram conduzidas por membros proeminentes do Sindicato Rural de Santarém (Sirsan), da Associação das Indústrias Madeireiras de Santarém (Assimas) e ACES. Em um ambiente de diálogo aberto, as entidades locais compartilharam suas experiências e perspectivas sobre os setores representados.

Ao encerrar o evento, o prefeito Nélio Aguiar reiterou a importância do intercâmbio e colaboração entre Santarém e a Sino Lac, expressando otimismo quanto às oportunidades que podem surgir dessa parceria.

“Estamos construindo pontes sólidas para o futuro, onde o compartilhamento de conhecimento e cooperação se traduzirá em benefícios mútuos para ambas as comunidades”, ressaltou o prefeito.

As palavras dos representantes locais ecoaram o compromisso comum de buscar parcerias sustentáveis e promissoras.

“Estamos abertos a cooperação com o objetivo de fortalecer nossa economia e desenvolver nossa região”, disse Alexandre Chaves, presidente da Aces.

À tarde, no restaurante Casa do Saulo, a Comitiva ouviu palestras do Chef Saulo sobre a culinária amazônica e possibilidades de posicionamento na Grande Baia da China e do secretário de Turismo, Alaércio Cardoso, sobre o tema Turismo local e suas potencialidades.

