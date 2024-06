Jovem itaitubense é escolhida como embaixadora do Miss Brasil Fashion Tour 2024

(Foto: Reprodução)- Nathalia Torres participará do evento exclusivo que ocorrerá em São Paulo nos dias 21, 22 e 23 de junho.

Nathalia Torres, jovem talento de Itaituba, conquistou um feito notável ao ser escolhida como embaixadora para participar do Miss Brasil Fashion Tour, um dos eventos mais prestigiados do mundo da moda e beleza no Brasil. Este evento exclusivo acontecerá em São Paulo nos dias 21, 22 e 23 de junho de 2024, representando um momento significativo em sua carreira.

Desde os primeiros meses de vida, Nathalia mostrou uma afinidade natural pelas câmeras, iniciando sua jornada como modelo aos 5 meses em ensaios fotográficos. Com apenas um ano e dez meses, já posava para a fachada de lojas.

Ao longo dos anos, Nathalia continuou a se destacar no mundo da moda. Aos 6 anos, participou com sucesso do Golden Fashion, desfilando para várias lojas locais e conquistando o título de Miss Caipira na escola Castelo Branco no mesmo ano.

Apesar dos desafios pessoais, incluindo a perda de sua avó para a Covid-19 e o grave acidente de seu avô, Nathalia perseverou em sua carreira. Em 2023, foi convidada para representar Itaituba no Miss Pará na categoria Miss Juvenil.

Nathalia viajou nesta segunda-feira (17) para participar do Miss Brasil Fashion Tour, um dos mais prestigiados eventos de moda e beleza do Brasil. Durante o evento, ela terá a chance de receber múltiplas propostas de grandes agências.

Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/06/2024/11:23:40

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...