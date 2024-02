Quem são os ocupantes de helicóptero que desapareceu no Pará

Helicóptero desaparecido no Pará — Foto: Reprodução/Polícia Civil

Aeronave saiu de Novo Repartimento na segunda-feira (19) com destino à Marabá, no sudeste do estado. Forças de segurança fazem buscas aéreas e terrestres.

Ao menos três pessoas estão no helicóptero que está desaparecido desde segunda-feira (19) no Pará, segundo informações do boletim ocorrência da Polícia Civil. A aeronave desapareceu entre os municípios de Novo Repartimento e Marabá, no sudeste do estado.

Um dos desaparecidos é servidor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Segundo um familiar do piloto, os três foram até uma fazenda para realizar trabalhos em uma plantação. Confira abaixo os nomes dos desaparecidos:

Josimar Éneas da Costa

Abílio Manoel Figueiredo

Nildo Ferreira

A aeronave saiu de Novo Repartimento, por volta das 19h de segunda (19), e até a noite de desta terça (20) não havia chegado a Marabá, destino final. As cidades ficam a 180 km de distância uma da outra.

A Polícia Civil informou que o helicóptero pertence à empresa Fox Data & Co. Por telefone , o empreendimento não quis se manifestar sobre as buscas.

Quem são os três tripulantes?

Josimar Éneas da Costa: Empresário que pilotava a aeronave.

Abílio Manoel Figueiredo: é analista de Infraestrutura de Transportes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Ele atua na cidade de Redenção, região sul do Pará. Segundo o Dnit, o servidor não estava a serviço do órgão.

Nildo Ferreira: Presta serviços para o analista do Dnit, Abílio.

Buscas

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que “está acompanhando as buscas da aeronave que desapareceu no Pará com um servidor da autarquia a bordo”.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também está auxiliando nas buscas com um helicóptero. Porém as condições climáticas, com muita chuva, estão dificultando o trabalho da equipe.

Em nota, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) informou que também dará apoio as buscar com uma aeronave do Grupamento Aéreo, a partir desta quarta-feira (21).

