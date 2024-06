Brasil vence o Mundial Rainha da Pecuária pela 4° vez; vencedora é a Sinopense Jamille Beretta

(Foto de Fábio Luís de Paula)- Na madrugada desta segunda-feira (17), a mato-grossense Jamille Beretta, 21, foi coroada Rainha Internacional da Pecuária 2024. Esta é a quarta vez que uma representante do Brasil vence o título: antes dela, venceram a gaúcha Joanna Camargo (2019), a paranaense Taynara Gargantini (2014) e a carioca Gabrielle Vilela (2013). Com isso, o Brasil torna-se líder do ranking de vitórias do mundial –em segundo está a Colômbia, com três vitórias, seguida da Costa Rica, com duas.

“Eu estou me sentindo muito, muito feliz! Participei de tantos concursos, por tantos anos, então finalmente conquistar uma grande coroa, em um concurso de que eu queria muito participar e ganhar, é uma alegria imensa. Almejei muito esse título, então quando eu senti a coroa na minha cabeça, percebi que todo o meu esforço e trabalho valeram a pena”, conta Jamille em conversa com a coluna.

O concurso latino que elege a Rainha Internacional da Pecuária –tradução em português do nome original Reina Internacional de la Ganadería– acontece durante a tradicional Feira da Pecuária de Córdoba, departamento colombiano, na cidade de Montería, a oeste do país. A disputa durou 7 dias, teve um total de 25 candidatas e a vice-campeã foi a Miss República Dominicana.

O objetivo do certame, além de promover o setor econômico da agropecuária na América Latina, é eleger uma embaixadora para o evento, que é considerado uma das maiores feiras agropecuárias do mundo. Por isso, a organização busca misses que tenham um certo conhecimento do setor e que se sintam inseridas nesse universo.

Tanto que, uma das atividades da agenda das misses, é aprender a inseminar uma vaca –com apoio de especialistas e cuidados com os animais. Por isso, a pontuação das notas dadas pelos jurados é dividida em: 30% beleza, 30% conhecimentos da pecuária, 20% cultura geral, 10% popularidade e simpatia e 10% de comprometimento e pontualidade.

Natural de Alta Floresta e moradora de Sinop, ambas no Mato Grosso, a miss acha que um de seus diferenciais na competição foi justamente sua proximidade com a agropecuária, já que é formada como técnica em agropecuária e piscicultura e possuía alguns conhecimentos do dia a dia do setor.

“A minha formação em agropecuária me ajudou bastante, principalmente quando fazíamos atividades no concurso relacionadas ao setor. Para mim foi muito simples, por exemplo, responder às perguntas ou participar das provas em que fizemos até ordenha e verificamos se uma das vacas-leiteiras estava prenha. Foi supertranquilo, pois onde eu moro isso é comum e já estou acostumada”, analisa.

“Ter ganhado esse título significa muito para mim, pois o Brasil é o maior produtor e exportador pecuarista do mundo, principalmente de carne, leite, soja, milho, além de algodão, arroz, biodiesel… Quero reforçar o nosso potencial no setor, e também dos outros países da América Latina”, diz a miss.

Segundo Mathheus Alencar, diretor da seletiva brasileira, Jamille tem tanta proximidade com o tema, que entende sobre solo, pasto, dirige trator e colheitadeira. “Ela estava muito focada e segura no que estava apresentando. Porque, além de ter os desfiles tradicionais de traje banho, traje típico, precisava ter o conhecimento sobre a agropecuária”, diz.

“Comparado com outros concursos, o Reina de la Ganadería é bastante extenso em atividades e exige muito das misses”, conta. “Tem até desfile de carroça pela cidade e todos os habitantes param para ver, sabem quem são as meninas. É como se fosse um Carnaval, uma grande festa.”

Além disso, com apenas 21 anos, Jamille já pode ser considerada uma veterana do mundo miss, pois participou de outros concursos, como o mundial adolescente Miss Teen Global Beauty. Nos próximos 12 meses, a modelo de 1,80 m pretende curtir esse novo momento enquanto equilibra seus trabalhos no ramo da moda com as atividades do reinado da pecuária.

