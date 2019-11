Jovem Itaitubense é espancado a pauladas e morre no Hospital Municipal de Jacareacanga

Portal Buré Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Joeandreson Viana dos Santos, estava internado desde a última sexta-feira no hospital municipal de Jacareacanga, com graves lesões, e foi a óbito na manhã desta segunda-feira (25).

Desde da sexta-feira (22), dia do ocorrido, a Policia Militar de Jacareacanga, estava atrás de encontrar os autores do espancamento, mas somente na manhã desta segunda-feira (25), os mesmos foram localizados e presos pela guarnição de serviço da Policia Militar. Fernando Moura Mesquita, Joel Dias Carneiro e o menor, W. R. S. Joeanderson Viana dos Santos, de 19 anos

