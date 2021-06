Jovem moradora de Novo Progresso morre em acidente com viatura no Mato Grosso,foi sepultada em Novo Progresso Pará

Jovem que foi atingida por viatura em Sinop e morreu foi sepultada em Novo Progresso Pará.

Ana Paula Sousa do Nascimento, de 18 anos, que morreu, domingo 27 de junho de 2021, após ser atingida por um Renault Duster utilizado como viatura da Polícia Militar, na avenida André Maggi, no bairro Jardim Imperial, foi velada,na capela Santa e sepultada na tarde desta terça-feira no cemitério municipal, em Novo Progresso (PA). Ela era estudante e morava , em Sinop (MT).

O policial e motorista da viatura relatou que estava trafegando pela avenida, indo atender uma ocorrência e, no cruzamento com a rua das Peróbas, a jovem que estava em uma bicicleta atravessou a pista e houve a colisão.

O perito criminal da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), Fabiano César Cardoso, disse, em entrevista, ao Só Notícias, anteriormente, “que a principal hipótese é que a ciclista tenha invadido a pista, mas isso ainda tem que ser confirmado. A viatura estava na avenida, sentido Jequitibás e na altura das Peróbas, a vítima cruzou e foi colhida. Tem que fazer todas as análises ainda. Foi uma colisão lateral, mesmo que a velocidade fosse a 60km/h o impacto foi grande. Não tinha marcas de frenagem”.

A viatura ficou bastante danificada e foi removida do local por um caminhão guincho.

Com informações do So Noticias

28/06/2021 17:20

