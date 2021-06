Cometa recém descoberto será o mais brilhante de 2021

(“Cometa Leonard” |Foto:Reprodução) – Segundo os cientistas, o Cometa Leonard deverá atingir a magnitude aparente de 5 ou 4 – isso o coloca como um objeto a ser observado a olho nu.

Utilizando o Observatório Mount Lemmon, no Arizona, nos Estado Unidos, o astrônomo Greg Leonard realizou a primeira descoberta de cometa de 2021. Como se não bastasse ser o primeiro do ano, o novo cometa denominado de C/2021 A1 (Leonard) promete ser o fenômeno mais brilhante de 2021, e com sorte, teremos a chance de observá-lo a olho nu!

De acordo com os especialistas, atualmente, o “Cometa Leonard” está muito distante, entre as órbitas de Marte e Júpiter – mas ele está se aproximando. O periélio (momento de máxima aproximação com o Sol) deve acontecer no dia 03 de janeiro de 2022 (exatamente 1 ano após sua descoberta).

Já o perigeu (máxima aproximação com a Terra) deve ocorrer em 12 de dezembro de 2021 às 14:13 pelo horário internacional. Segundo os pesquisadores, o Leonard não tem qualquer chance de colisão com a Terra. Durante sua máxima aproximação com o nosso planeta, ele passará a mais de 34 milhões de quilômetros de distância – quase 100 vezes a distância entre a Terra e a Lua.

Ainda segundo os cientistas, o C/2021 A1 Leonard deverá atingir a magnitude aparente de 5 ou 4 – isso o coloca como um objeto a ser observado a olho nu. Até o início de dezembro de 2021, o Leonard só poderá ser observado do hemisfério norte, mas no final de dezembro e início de janeiro de 2022 (melhor momento), ele poderá ser observado do hemisfério sul.

As estimativas dos especialistas sobre seu brilho devem mudar conforme o objeto se aproxima do Sol. Sua velocidade é de aproximadamente 254.399 km/h – isso equivale a 70,6 quilômetros por segundo.

VEJA O FENÔMENO!

Com informações galeriadometeorito

