PF faz operação contra esquema de tráfico internacional de drogas em Mato Grosso e 7 Estados

A Polícia Federal deflagrou, há pouco, a operação “Teseu” para desarticular organização criminosa responsável pelo transporte de drogas e munições da região de fronteira seca do Brasil com a Bolívia para a região nordeste do país.

Foram indiciadas ao longo da investigação 49 pessoas, sendo cumpridos na data de hoje pela Polícia Federal 23 mandados judiciais expedidos pela Justiça Federal de Barra do Garças (500 quilômetros de Cuiabá), sendo quatro são de prisão preventiva e 19 de busca e apreensão, além de 49 ordens de sequestro de imóveis e veículos e bloqueio judicial de ativos financeiros em desfavor dos investigados. Além de Mato Grosso, as ações também ocorrem em Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Bahia, Acre, Rio Grande do Norte, Paraíba e Goiás.

As investigações que resultaram na operação, tiveram início em agosto do ano passado, quando a Polícia Federal em Barra do Garças prendeu em flagrante delito um dos integrantes da organização criminosa que era responsável pelo transporte dos ilícitos em cargas de ração animal.

Após a prisão foi possível identificar um forte esquema de transporte de drogas e munições, composta por vários membros, dentre eles familiares de presos e internos de estabelecimentos prisionais. A droga adquirida na Bolívia, era transportada em caminhões, do Estado do Mato Grosso para a região nordeste do país.

A PF identificou que somente dois operadores do esquema, movimentaram em menos de dois anos, milhões de reais, valendo-se de uma empresa de fachada para camuflar a origem ilícita do dinheiro.

A investigação observa as diretrizes da Polícia Federal no enfrentamento ao tráfico de drogas, que consistem na descapitalização das organizações criminosas, prisão de lideranças e cooperação internacional.

Por:Redação Só Notícias (foto: assessoria)

