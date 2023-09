Jovem morre afogado ao descer toboágua em parque aquático de MT

Caso ocorreu nesse domingo (3), em um parque aquático de Primavera do Leste (MT) — Foto: Reprodução

Vítima foi identificada como José Ivanildo Florentino, de 26 anos.

Um jovem identificado como José Ivanildo Florentino, de 26 anos, morreu afogado na tarde desse domingo (3), em um parque aquático de Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá.

De acordo com o enfermeiro socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Jean Sampaio, testemunhas informaram que a vítima teria descido no toboágua junto com outra pessoa, mas, ao final do percurso, ele não retornou à superfície e teve que ser retirado da água por terceiros.

“Não sei se pode ter acontecido alguma pancada ou algo do gênero. A gente não pode dizer o que aconteceu ou se foi questão de bebida. Não averiguamos nada em relação a traumas”, disse.

A causa da morte apontada preliminarmente pela períca foi por “imersão de líquido”.

Os socorristas fizeram manobras de reanimação em José ainda no local, mas ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Fonte: g1 MT e TV Centro América/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2023/17:27:00

