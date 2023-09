Fotógrafo flagra filhote de onça-pintada saindo do banho em rio do Pantanal de MT

Fotógrafo flagra filhote de onça-pintada no Pantanal de MT — Foto: Chris Brunskill

Chris Brunskill fotografou mais de 100 filhotes desde 2014, quando passou a frequentar o bioma para registrar esses momentos.

Um filhote de onça-pintada foi flagrado pelo fotógrafo inglês Chris Brunskill saindo do banho de um rio no Pantanal de Mato-grosso, em Porto Jofre, entre os municípios de Poconé e Barão de Melgaço, a 104 e 121 km de Cuiabá.

Ao g1, Brunskill contou que teve sorte ao flagrar o pequeno felino ao ar livre, uma vez que os filhotes não costumam ficar expostos e longe da mãe por muito tempo.

“Esta foto foi tirada por volta das 15h30 da tarde, quando a encontramos nadando no Rio Cuiabá com seus dois filhotes. Quando chegaram ao outro lado, o filhote se virou para olhar para mim e consegui tirar esta fotografia do barco em movimento. Esta é apenas a quarta ou quinta vez que os filhotes são vistos ao ar livre, então tive muita sorte”, afirmou.

Ele visita o Pantanal desde 2014 e já acumulou mais de 100 registros de diferentes filhotes.

Em relação ao pequeno flagrado no banho, Brunskill explicou que ele é filho da onça chamada de Patrícia, que ele observa desde quando chegou no Pantanal, acompanhado do guia de turismo Branco Arruda.

Desde 1996, ele sai em viagens para fotografar os animais, mas os favoritos são as onças-pintadas de Mato Grosso.



O Parque

O Parque Estadual Encontro das Águas contempla o maior número de onças-pintadas, com uma extensão de 108 mil hectares. Os turistas podem passear de barco pelo bioma ao mesmo tempo em que fazem o monitoramento das onças de forma voluntária através de fotos e vídeos de diferentes aparições dos felinos.

Aliado ao ecoturismo, os guias orientam que o melhor momento para se deparar com os animais acontece entre os meses de julho e final de setembro, quando começa o período da seca, o que faz com que os felinos procurem água e, com isso, ficam expostos às margens dos rios, sendo possível vê-los de uma distância segura.

Fonte: Rogério Júnior, g1 MT/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2023/17:16:04

