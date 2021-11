Prefeito de Novo Progresso participa de inauguração da Casa de Apoio do Consórcio Tapajós em Itaituba

Casa de Apoio do Consórcio Tapajós é inaugurada em Itaituba – ( Foto: Reprodução) –

Prefeito de Novo Progresso, Gelson Dill e Presidente do Consórcio Tapajós, Vilson Gonçalves e outras autoridades na inauguração da Casa de Apoio.

Inauguração aconteceu na segunda-feira, dia 08 de novembro de 2021, unidade para abrigar pacientes e acompanhantes usuários do TFD – Tratamento Fora do Domicílio, do municipio de Novo Progresso e municípios que integram o Consórcio.

O presidente do Consórcio Tapajós e prefeito de Ave Casa de Apoio, unidade para abrigar pacientes e acompanhantes usuários do TFD – Tratamento Fora do Domicílioiro, Vilson Gonçalves, destacou a importância do local para as pessoas que buscam tratamento médico em Itaituba, em especial no Hospital Regional do Tapajós, pois agora essas pessoas, em maioria pessoas carentes, terão um local para ficarem e uma equipe técnica para lhe fornecer suporte.

Segundo o presidente do Consórcio Tapajós, a Casa de Apoio “É uma importante conquista, principalmente para a população mais carente, que tem grandes dificuldades ao enfrentarem tratamentos médicos fora de seus municípios e agora podem contar com o apoio do poder público para tentar diminuir esse sofrimento em momento tão difícil na vida da família e da pessoa em tratamento médico”, finalizou Vilson Gonçalves.

Visando mais conforto e melhor atendimento aos pacientes que precisam fazer tratamento fora de seus domicílios, o Consórcio Tapajós, que é formado pelos municípios de Itaituba, Aveiro, Rurópolis, Jacareacanga e Novo Progresso, em uma decisão conjunta fizeram a entrega de uma Casa de Apoio em Itaituba.

Presente no evento, o advogado Hiroito tabajara afirmou que a Casa de Apoio está localizada em um ponto estratégico no bairro da Liberdade e próximo ao Hospital Regional, o que irá facilitar o deslocamento dos pacientes.

O evento contou com a presença do senhor Wilson Schubert, Superintendente do SEBRAE/PA, que quando exerceu o mandato de Deputado Estadual foi o autor das leis de criação dos municípios de Trairão, Novo progresso e Jacareacanga, e no evento se mostrou satisfeito com o trabalho feito a longos anos atrás – por ele, juntamente com outros homens que sonharam com uma região melhor – e que agora é hora dos homens e mulheres de hoje pensarem no futuro das novas gerações fazendo sempre o melhor possível para um futuro digno para toda a sociedade.

O prefeito de Novo Progresso, Gelson Dill, afirmou que quem ganha com a inauguração da Casa de Apoio é a população mais carente dos municípios e que a implementação individual de uma Casa de Apoio por cada Município muitas vezes é inviável em virtude dos altos custos de manutenção e com o Consórcio Tapajós esse sonho virou realidade;

A Casa de Apoio conta com apartamentos climatizados e equipados com camas, beliches, área de convivência social, cozinha compartilhada, banheiros, sendo que em breve será instalada uma horta comunitária para ser utilizada na terapia ocupacional e servirá para atender parte da demanda alimentar dos moradores da Casa.

O Diretor Executivo do Consórcio Tapajós, Neri Prazeres, informou que a implementação da Casa de Apoio faz parte das estratégias do Consórcio Tapajós de ajudar os municípios consorciados no enfrentamento dos problemas dos municípios e da população carente.

